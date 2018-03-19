«Барселона» попытается летом купить Иско, если Неймар перейдет в «Реал»

Полузащитник «Реала» Иско может летом перейти в «Барселону». Каталонский клуб собирается извлечь выгоду из возможного перехода нападающего «ПСЖ» Неймара в «Реал».

«Барса» негативно отнесется к данному трансферу и, в свою очередь, сделает предложение о трансфере Иско.

Каталонцы рассматривают 25-летнего испанца как замену Андресу Иньесте, который летом может перебраться в чемпионат Китая.

У Иско также имеются разногласия с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом, хавбек недоволен своим положением в клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: Don Balon