«Барселона» намерена приобрести Геррейру

Автор: Дарья Григорьева 0

Защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру может сменить клубную прописку. Он заинтересовал «Барселону». 

Сообщается, португалец является приоритетной целью для каталонцев, и рассматривается испанцами как игрок, способный конкурировать с Жорди Альбой. «Сине-гранатовые» уже ведут переговоры со «шмелями» о возможном трансфере.

Футболист уведомил немецкий клуб, что не намерен продлевать контракт. Напомним, его соглашение рассчитано до лета 2020 года.

Утверждается, «черно-желтые» планируют получить с перехода Геррейру более 25 млн евро, но «Барселона» полагает, что сумма должна быть ниже, так как срок контракта футболиста истекает через год.

Кроме того каталонцы интересуются и другими защитниками: Филипе Луисом (контракт с «Атлетико» до 30 июня), Альберто Морено (ушел из «Ливерпуля») и Давидом Алабой. За последнего «Бавария» просит около 60 млн евро.

Напомним, португалец в нынешнем сезоне провел в Бундеслиге 23 матча, забил два мяча и сделал шесть голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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