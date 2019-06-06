«Рома» готова приобрести Мауро Икарди

В сферу интересов «Ромы» вошел нападающий «Интера» Мауро Икарди. Римляне высказали желание приобрести игрока.

По информации источника, на аргентинца рассчитывают «волки». Они ведут переговоры по трансферу форварда Эдина Джеко и параллельно обсуждают и других игроков. Утверждается, так как клубы находятся в хороших отношения, решение будет зависеть от самого Икарди.

Ранее была информация, что нападающий заинтересовал «Ювентус» и «Наполи». Кроме того есть сообщения, что новый главный тренер «нерадзурри» Антонио Конте настоял на продаже футболиста.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А аргентинский игрок провел 29 матчей, забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио