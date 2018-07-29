Валерий Карпин: «Задача «Ростова» – выиграть чемпионат»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча 1-го тура Премьер-лиги с «Ахматом» озвучил задачи команды на сезон. Клуб собирается побороться за чемпионство.

— Планируются ли покупки игроков в группу атаки?

— Это вопрос к руководству клуба. Те игроки, что есть, меня устраивают, но любой тренер в мире хочет усиления.

— Задачи на сезон можно решать и с нынешним составом?

— Уверен, что можно решать

— А что за задачи, кстати?

— Задача – выиграть чемпионат. Вот – даже вы смеетесь, – сказал Карпин.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»