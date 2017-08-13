Пьер-Эмерик Обамеянг: «Мечтаю, чтобы диктор на «Сан-Сиро» выкрикивал мою фамилию»

Стало известно, что Обамеянг желает вернуться в клуб из Милана. Об этом футболист сообщил в социальных сетях.

В Instagram игрока вчера появилась запись:

«Хочу вернуться в «Милан», но он спит. Мечтаю, чтобы диктор на «Сан-Сиро» выкрикивал мою фамилию под седьмым номером»

С 2007 по 2009 годы Обамеянг выступал за молодежный состав «россонери». Для «Милана» же приоритетной в это межсезонье остается приобретение форварда «Торино» Андреа Белотти.

Фото: Global Look Press

Источник: Instagram Пьер-Эмерика Обамеянга