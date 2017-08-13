Пьер-Эмерик Обамеянг: «Мечтаю, чтобы диктор на «Сан-Сиро» выкрикивал мою фамилию»

Автор: Алена Груздева 0

Обамеянг

Стало известно, что Обамеянг желает вернуться в клуб из Милана. Об этом футболист сообщил в социальных сетях.

В Instagram игрока вчера появилась запись:

«Хочу вернуться в «Милан», но он спит. Мечтаю, чтобы диктор на «Сан-Сиро» выкрикивал мою фамилию под седьмым номером»

С 2007 по 2009 годы Обамеянг выступал за молодежный состав «россонери». Для «Милана» же приоритетной в это межсезонье остается приобретение форварда «Торино» Андреа Белотти.

Фото: Global Look Press
Источник: Instagram Пьер-Эмерика Обамеянга

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Обамеянг

«Милан» интересуется Пьером-Эмериком Обамеянгом

Ромелу Лукаку

Себастьян Дриусси стал футболистом «Зенита», Ромелу Лукаку перешел в «МЮ». Главные новости дня

Неймар

Неймар согласовал контракт с «ПСЖ», Диего Коста может продолжить карьеру в Италии. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 