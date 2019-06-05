«Ювентус» согласовал контракт с Федерико Кьезой

«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезу. Туринцы планируют приобрести игрока.

Как сообщает источник, Старая синьора уже провела переговоры с футболистом и согласовала условия личного контракта. Утверждается, итальянец подпишет соглашение на пять лет с зарплатой в пять млн евро в год.

Теперь «Ювентусу» остается достичь договоренности по сделке с «Фиорентиной. Предполагается, это могло бы пройти быстрее, если бы владельцем клуба осталась семья Делла Валле. Но у клуба скоро появится новый владелец – американский миллиардер Рокко Коммиссо. Поэтому решение по трансферу Кьезы пока остается неизвестным.

Напомним, в нынешнем сезоне Серии А хавбек провел 37 матчей, забил шесть мячей и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Cайт журналиста Джанлуки Ди Марцио