«Реал» хочет подписать Кристиана Эриксена, а Зидан — Поля Погба

В «Реале» возникли разногласия. Главный тренер команды Зинедин Зидан и руководство «сливочных» не могут прийти к общему решению по усилению средней линии.

Сообщается, специалист хотел бы видеть в рядах мадридцев полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, а руководство клуба отдает предпочтение хавбеку «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Стороны сейчас взвешивают все плюсы и минусы возможных сделок.

Утверждается, президент «Реала» Флорентино Перес понимает, что должен пойти навстречу Зидану, так как попросил француза вернуться в команду. Но сам хотел бы подписать датского игрока. Во-первых, его можно будет получить по более низкой цене. Во-вторых, сведения о профессионализме футболиста, которые стали известны испанцам, получили одобрение у руководства.

Есть вероятность, что приглашение Погба связано с тем, что специалист хочет построить новую команду вокруг соотечественника, так как французский игрок подходит под его задачи.

Напомним, «красные дьяволы» не готовы расстаться с полузащитником менее чем за 150 млн евро. Переход Эриксена обойдется куда дешевле: он может покинуть лондонцев за 70 млн.

Фото: Global Look Press

Источник: As