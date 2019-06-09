Клуб из села «Колос» вышел в украинскую премьер-лигу

Автор: Дарья Григорьева 0

Футбольный клуб «Колос» из села Ковалевка вышел в УПЛ. Это произошло благодаря победе в стыковых матчах над «Черноморцем» (2:0).

Выход «Колоса» в премьер-лигу Украины произошел впервые в истории клуба.

Сообщается также, село Ковалевка — населенный пункт с самым маленьким по численности населением в истории чемпионата Украины. В нем проживают около 1 600 жителей.

Напомним, до этого самыми малочисленными были города Ахтырка и Шепетовка, которые представляли «Нефтяник-Укрнефть» и «Темп». В них проживало около 40 тысяч человек.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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