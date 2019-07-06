Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак и нападающий петербуржцев Лука Джорджевич могут перебраться в другой клуб РПЛ. Есть вероятность, что они перейдут в «Рубин».

Как сообщает источник, казанцы рассматривали вариант аренды форварда. Но утверждается, что сам Джорджевич хотел бы продолжить выступать за тульский «Арсенал». На правах аренды он провел два года в команде Черевченко. С ней в прошлом сезоне вышел в Лигу Европы.

Предполагается, что Мак также может покинуть «сине-бело-голубых».

Напомним, в прошедшем сезоне РПЛ черногорец отыграл 23 матча, забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Словак провел 21 встречу и сделал два результативных паса.

Фото: Global Look Press

Источник: «Бизнес Online»