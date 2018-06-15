«Сампдория» интересуется Леандро Паредесом

Автор: Тимофей Поршнев 0

Paredes

В Италии заинтересованы в одном из игроков питерского «Зенита». Им оказался Леандро Паредес.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Сампдории».

Генуэзский клуб рассматривает 23-летнего аргентинца на замену хавбеку Лукасу Торрейре, который близок к переходу в «Арсенал».

Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны другого итальянского клуба – «Наполи».

Аргентинский хавбек играет в России с лета 2017 года. Он перешел в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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