«Сампдория» интересуется Леандро Паредесом

В Италии заинтересованы в одном из игроков питерского «Зенита». Им оказался Леандро Паредес.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес попал в сферу интересов «Сампдории».
Генуэзский клуб рассматривает 23-летнего аргентинца на замену хавбеку Лукасу Торрейре, который близок к переходу в «Арсенал».
Ранее сообщалось об интересе к Паредесу со стороны другого итальянского клуба – «Наполи».
Аргентинский хавбек играет в России с лета 2017 года. Он перешел в «Зенит» из «Ромы» за 23 миллиона евро.
Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia