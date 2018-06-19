«Монако» подпишет контракт с молодым полузащитником «Барселоны»

Автор: Тимофей Поршнев 0

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Полузащитник «Барселоны» скоро может перейти во французский чемпионат. Его подпишет «Монако».

16-летний полузащитник Роберт Наварро, который является воспитанником «Барселоны», подпишет контракт с «Монако».

Футболист согласовал с «Монако» контракт на три года с возможностью продления еще на два. По достижении 16-летнего возраста он имеет право вести переговоры о контракте с клубами.

Ранее футболистом интересовались «Арсенал» и «Манчестер Сити». «Барселона» не получит компенсацию за игрока, но сможет в будущем получать процент от продаж как клуб, воспитавший футболиста.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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