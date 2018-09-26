«Бавария» интересуется защитником «РБ Лейпциг» Лукасом Клостерманом

Защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерман может сменить команду. Футболист своей игрой привлек внимание действующего чемпиона Германии мюнхенской «Баварии».

По информации СМИ переход 22-летнего футболиста в стан мюнхенцев в зимнее трансферное окно маловероятен, однако в клубе рассчитывают рано или поздно заполучить его.

В лице Клостермана «Бавария» видит долгосрочную замену Рафинье, который является сменщиком основных фланговых защитников команды.

В нынешнем сезоне молодой немецкий футболист принял участие в двух матчах немецкой Бундеслиги. «РБ Лейпциг» после четырех стартовых туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе пять очков.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild