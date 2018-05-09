Футболисты «ПСЖ» разрешили капитану «Ле-Эрбье» поднять над головой трофей Кубка Франции

Капитан «Ле-Эрбье» поучаствовал в церемонии награждения Кубка Франции. Ему разрешили футболисты «ПСЖ».
Футболисты «ПСЖ» разрешили капитану клуба третьего дивизиона страны «Ле-Эрбье» Себастьяну Флошону поднять над головой трофей Кубка Франции, который завоевала столичная команда.
Напомним, что накануне «ПСЖ» обыграл «Ле-Эрбье» со счетом 2:0 и в четвертый раз подряд стал обладателем трофея.
🏆👏 @VHFootOfficiel #VHFPSG pic.twitter.com/QS5FN3HCab
— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 8, 2018
Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «ПСЖ»