«Ливерпуль» готов продлить контракт с Юргеном Клоппом

«Ливерпуль» планирует продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Юргеном Клоппом. Клуб намерен продлить с ним контракт.

Действующее соглашение специалиста с «красными» рассчитано до лета 2022 года, но руководство «Ливерпуля» уже хочет его продлить. Причем, как сообщает источник, владельцы клуба, американская компания Fenway Sports Group, предложат немцу контракт с повышенной зарплатой. Сегодня она составляет семь млн фунтов в год.

Детали будущего соглашения не уточняются, но предполагается, что вопрос с будущем Клоппа постараются решить этим летом.

Ранее 1 июня «красные» под руководством немецкого специалиста взяли шестой трофей в Лиге чемпионов в своей истории. Для Клоппа этот трофей стал первым в элитном турнире вместе с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian