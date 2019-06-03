«Ливерпуль» готов продлить контракт с Юргеном Клоппом

Автор: Дарья Григорьева 0

«Ливерпуль» планирует продолжить сотрудничество с нынешним главным тренером команды Юргеном Клоппом. Клуб намерен продлить с ним контракт. 

Действующее соглашение специалиста с «красными» рассчитано до лета 2022 года, но руководство «Ливерпуля» уже хочет его продлить. Причем, как сообщает источник, владельцы клуба, американская компания Fenway Sports Group, предложат немцу контракт с повышенной зарплатой. Сегодня она составляет семь млн фунтов в год.

Детали будущего соглашения не уточняются, но предполагается, что вопрос с будущем Клоппа постараются решить этим летом.

Ранее 1 июня «красные» под руководством немецкого специалиста взяли шестой трофей в Лиге чемпионов в своей истории. Для Клоппа этот трофей стал первым в элитном турнире вместе с «Ливерпулем».

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Клопп

Юрген Клопп: «Камп Ноу» – это просто стадион. Не храм футбола»

Брайтон энд Хоув Альбион – Ливерпуль 0:1 Салах

Мохамед Салах может сыграть с «Вулверхэмптоном»

Клопп, Салах, Ван Дейк

Юрген Клопп: «В финале ЛЧ мы должны играть в футбол «Ливерпуля»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 