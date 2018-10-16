«Арсенал» и «ПСЖ» заинтересованы игроком «Атлетико»

Автор: Дарья Григорьева 0

В круг интересов «Арсенала» и «ПСЖ» входит Томас Парти. Хавбек может зимой покинуть «Атлетико» Мадрид.

Футболист не доволен своим состоянием в испанском клубе. Парти не устраивает количество его игрового времени. Он готов рассматривать другие клубы для продолжения карьеры.

Напомним, что Томас Парти перешел в «Атлетико» Мадрид в 2011 году. В сезоне 2018/19 игрок провел девять матчей. Парти отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт с испанцами у футболиста действует до 2023 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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