Давид Юрченко попал в шорт-лист «Спартака»

32-летний вратарь Давид Юрченко входит в шорт-лист летних приобретений «Спартака». Красно-белые, минимум, на полгода потеряли Александра Селихова, у которого диагностирован разрыв ахилла.

Юрченко станет свободным агентом 31 мая, когда у него истекает срок контракта с «Тосно», с которым он выиграл Кубок России и вылетел в ФНЛ. Агент вратаря Алексей Скородед пока не готов комментировать будущее своего клиента: «Сейчас не могу ничего комментировать, ясности нет. Позвоните через неделю».

«Спартак» также рассматривает кандидатуру 37-летнего голкипера Сергея Рыжикова, который покинул «Рубин».​

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»