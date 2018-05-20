Давид Юрченко попал в шорт-лист «Спартака»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Yurchenko

32-летний вратарь Давид Юрченко входит в шорт-лист летних приобретений «Спартака». Красно-белые, минимум, на полгода потеряли Александра Селихова, у которого диагностирован разрыв ахилла.

Юрченко станет свободным агентом 31 мая, когда у него истекает срок контракта с «Тосно», с которым он выиграл Кубок России и вылетел в ФНЛ. Агент вратаря Алексей Скородед пока не готов комментировать будущее своего клиента: «Сейчас не могу ничего комментировать, ясности нет. Позвоните через неделю».

«Спартак» также рассматривает кандидатуру 37-летнего голкипера Сергея Рыжикова, который покинул «Рубин».​

Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Luiz Adriano

Луис Адриано: «Во время матча «Амкар» — «Локомотив» я спал»

Кубок России. 1/2 финала. «Тосно» обыграл «Спартак» по пенальти и вышел в финал

Denis Glushakov

Денис Глушаков: «После матча с «Тосно» плакать и завязывать с футболом не собираюсь»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 