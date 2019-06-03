Вирджил ван Дейк признан игроком недели в Лиге чемпионов

Защитника «Ливерпуля» признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В финале его команда одержала победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0.

В голосовании голландец обошел сразу трех своих одноклубников. На звание также претендовали Мохаммед Салах, Алиссон Бекер и Дивок Ориги.

Ван Дейк принял участие в финале еврокубка и помог своей команде одержать победу над «Тоттенхэм Хотспур». Этот трофей стал уже шестым в истории клуба.

По этому показателю «мерсисайдцы» вышли на третье место в истории турнира по этому показателю. Чаще победителями главного европейского клубного турнира становились только «Реал» (13) и «Милан» (7). Напомним, ранее английская Премьер-лига объявила ван Дейка лучшим футболистом по итогам минувшего сезона.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА