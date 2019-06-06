Дэниэл Джеймс пройдет медосмотр в «МЮ»

Автор: Дарья Григорьева 0

Молодой полузащитник «Суонси» Дэниэл Джеймс сменит клубную прописку. Он продолжит свою карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, сегодня игрок валлийского происхождения пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «красных дьяволов» в это межсезонье.

Ранее появилась информация, футболист перейдет в «Юнайтед» за 15 млн фунтов.

Напомним, в завершившимся сезоне АПЛ Джеймс провел 33 матча, забил четыре мяча и сделал семь голевых передач.

Фото: Global Look Press
Источник: The Telegraph

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