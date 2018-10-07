Адвокат Кэтрин Майорги заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей Криштиану Роналду в изнасиловании

Лесли Стовэлл, адвокат Кэтрин Майорги, которая обвиняет Криштиану Роналду в изнасиловании, заявил, что связался с другой женщиной, обвиняющей португальца в подобном преступлении. По ее словам, это случилось в 2009 году.

По словам Стовэлла, ему позвонила женщина, утверждающая, что «пережила подобный опыт». Стовэлл отказался называть имя женщины, но сообщил, что передаст полученную информацию полиции Лас-Вегаса.

Американская модель Кэтрин Майорга утверждает, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов. Осенью 2018 года Майорга подробно рассказала о деле, в сентябре полиция возобновила дело.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun