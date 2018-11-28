Испанские СМИ: победителем «Золотого мяча»-2018 стал Лука Модрич

3 декабря в Париже пройдет церемония награждения лучшего футболиста 2018 года по версии журнала France Football. Испанское радио Onda Cero сообщило имя будущего триумфатора «Золотого мяча».

Как сообщает источник, первое место после голосования занял полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич. Вторым стал португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, а тройку призеров замкнул нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Напомним, в прошлом году приз достался Роналду. Всего же на счету 33-летнего игрока три «Золотых мяча» от французского издания, а Модрич и Гризманн еще не выигрывали эту награду.

Фото: Global Look Press

Источник: Onda Cero