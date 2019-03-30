Футболист сборной Италии попал в ДТП

Автор: Роман Шлуинский 0

29 марта полузащитник сборной Италии и «Фиорентины» Федерико Кьеза стал участником дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, авария случилась во второй половине дня. Сообщается, что 21-летний футболист сбил мужчину на мотоцикле. Последний вследствие ДТП получил травмы и был госпитализирован. Отмечается, что сам игрок не получил никаких увечий. Детали происшествия выясняет полиция.

В нынешнем сезоне Федерико Кьеза принял участие в 28 матчах Серии А. Он забил 6 мячей и отдал 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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