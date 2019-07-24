Дор Перец может перейти в «Локомотив»

Автор: Анатолий Акулов 0

Полузащитник «Маккаби Тель-Авив» может покинуть команду этим летом. 24-летний хавбек интересен московскому «Локомотиву».

Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин планирует усилить среднюю линию клуба. Израильтянин Дор Перец выступает на позиции опорника.

Отмечается, что cумма трансфера может составить порядка 4 миллионов евро. Предполагается, что Перец составит конкуренцию паре Крыховяк-Баринов.

В прошедшем сезоне футболист провел 31 матч в чемпионате Израиля. В проведенных встречах на его счету 8 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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