Дор Перец может перейти в «Локомотив»

Полузащитник «Маккаби Тель-Авив» может покинуть команду этим летом. 24-летний хавбек интересен московскому «Локомотиву».
Главный тренер «железнодорожников» Юрий Семин планирует усилить среднюю линию клуба. Израильтянин Дор Перец выступает на позиции опорника.
Отмечается, что cумма трансфера может составить порядка 4 миллионов евро. Предполагается, что Перец составит конкуренцию паре Крыховяк-Баринов.
В прошедшем сезоне футболист провел 31 матч в чемпионате Израиля. В проведенных встречах на его счету 8 голов.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс