Жозеп Бартомеу: «Ла Лига должна проводить три матча в сезоне за границей»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поддержал идею проводить матчи Ла Лиги в других странах. Ранее руководство Ла Лиги активно выступало за проведение ряда матчей в США.

«Если мы хотим, чтобы Ла Лига была сильной, мы должны проводить такие матчи.

Мы в «Барселоне» периодически общаемся с Ла Лигой и говорим, что если они хотят продвигать турнир все дальше и дальше, то нужно три матча проводить вне страны – один в Америке, один на Ближнем Востоке и один в Азии.

Мы должны ездить туда и быть ближе к болельщикам. В июле и августе мы проводим летние турне, чтобы быть ближе к фанатам.

Этим мы демонстрируем свое уважение к ним, поездка в Майами была бы знаком уважения к нашим фанатам в США», – сказал Бартомеу.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC

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