Алекс: «В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но интереса там не проявили»

Бывший полузащитник «Спартака» Алекс заявил, что в прошлом году рассчитывал вернуться в команду. Однако игрок никакого ответа не получил.

– Я пока не завершил карьеру. Хотя последним клубом был «Интернасьонал», с которым мы расторгли контракт в начале 2017 года. Пока нахожусь на распутье: завершать карьеру или еще где-то поиграть. Пока что ничего не делаю, просто живу в Порту-Алегри. В прошлом году хотел вернуться в «Спартак», но там интереса не проявили.

– То есть вы вышли на «Спартак», а клуб сказал нет?

– Не совсем так. Я разговаривал с определенными людьми, но не с руководством клуба. Так что не знаю, отказался ли именно клуб. Но я бы с удовольствием вернулся, так и просил передать. Но никакого ответа не получил, – сказал Алекс.

Напомним, бразилец выступал за красно-белых с 2009 по 2011 год. На его счету 19 мячей и 28 передач в 69 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»