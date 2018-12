«Саутгемптон» уволил Марка Хьюза

Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз покинул свой пост. Вместе с 55-летним специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн.

«Саутгемптон» отметил, что ведет поиски нового главного тренера. В следующем матче против «Тоттенхэма» командой будет руководить Келвин Дэвис.

Напомним, Хьюз возглавил «Саутгемптон» в марте этого года. В последнем матче под его руководством «святые» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

