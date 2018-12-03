«Саутгемптон» уволил Марка Хьюза

Автор: Поршнев Тимофей 0

Хьюз

Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз покинул свой пост. Вместе с 55-летним специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн.

«Саутгемптон» отметил, что ведет поиски нового главного тренера. В следующем матче против «Тоттенхэма» командой будет руководить Келвин Дэвис.

Напомним, Хьюз возглавил «Саутгемптон» в марте этого года. В последнем матче под его руководством «святые» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

После 14 туров АПЛ команда занимает 18-е место в турнирной таблице, выиграв лишь один матч чемпионата с «Кристал Пэлас» (2:0) 1 сентября.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер «Саутгемптона»

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