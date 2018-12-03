«Саутгемптон» уволил Марка Хьюза

Главный тренер «Саутгемптона» Марк Хьюз покинул свой пост. Вместе с 55-летним специалистом клуб покинули его помощники Эдди Недзвецки и Марк Боуэн.

«Саутгемптон» отметил, что ведет поиски нового главного тренера. В следующем матче против «Тоттенхэма» командой будет руководить Келвин Дэвис.

Напомним, Хьюз возглавил «Саутгемптон» в марте этого года. В последнем матче под его руководством «святые» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes. Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb — Southampton FC (@SouthamptonFC) December 3, 2018

После 14 туров АПЛ команда занимает 18-е место в турнирной таблице, выиграв лишь один матч чемпионата с «Кристал Пэлас» (2:0) 1 сентября.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный твиттер «Саутгемптона»