Зинедин Зидан: «У «Реала» 33 титула. А у «Барселоны» сколько?»

Автор: Дарья Григорьева 0

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал свое мнение о лидере чемпионата Испании «Барселоне». Он прокомментировал ее доминирование в Ла Лиге. 

«Могу сказать, что в следующем сезоне мы постараемся начать чемпионат максимально хорошо, потому что иначе будет сложно. Ла Лига должна быть нашей целью в следующем сезоне. У нас 33 чемпионских титула, а сколько у «Барселоны»? В последнее время у них все хорошо. Нужно признать это и поздравить их.

Но если вы говорите мне о цифрах, то у «Реала» больше чемпионских титулов. Тут дело не в том, что мне нужно как-то защищаться, а в том, что вы говорите, что в последнее время они лучше выступают в чемпионате. Нам нужно изменить эту динамику», — заявил Зидан.

Напомним, «сливочные» в Примере располагаются на третьем месте с 64 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «Зидан идеален для «Реала»

Зинедин Зидан: «Я боролся за то, чтобы стать лучшим игроком»

Зидан

Зинедин Зидан: «Реал» точно будем играть лучше»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 