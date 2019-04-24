Зинедин Зидан: «У «Реала» 33 титула. А у «Барселоны» сколько?»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказал свое мнение о лидере чемпионата Испании «Барселоне». Он прокомментировал ее доминирование в Ла Лиге.

«Могу сказать, что в следующем сезоне мы постараемся начать чемпионат максимально хорошо, потому что иначе будет сложно. Ла Лига должна быть нашей целью в следующем сезоне. У нас 33 чемпионских титула, а сколько у «Барселоны»? В последнее время у них все хорошо. Нужно признать это и поздравить их.

Но если вы говорите мне о цифрах, то у «Реала» больше чемпионских титулов. Тут дело не в том, что мне нужно как-то защищаться, а в том, что вы говорите, что в последнее время они лучше выступают в чемпионате. Нам нужно изменить эту динамику», — заявил Зидан.

Напомним, «сливочные» в Примере располагаются на третьем месте с 64 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca