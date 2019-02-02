Житель Лобни заявил в полицию о привидении Андрея Аршавина

Автор: Андрей Синельщиков 0

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В подмосковной Лобне мужчина обратился в полицию с заявлением. Гражданин указал, что у него пропадают из квартиры деньги.

Житель города заявил, что на него якобы нападает мужчина, похожий на футболиста Андрея Аршавина. По его словам, проходит в квартиру через стену.

Также заявитель рассказал, что слышит голоса каких-то девушек, которые кричат об изнасиловании.

Мужчина утверждает, что все происходит в его квартире на улице Аэропортовская.

По факту заявления полиция проводит проверку.

Фото: Global Look Press
Источник: РЕН-ТВ

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