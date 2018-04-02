Артем Дзюба: «Я или Заболотный? Без сомнений, Дзюба»

Автор: Дмитрий Темников 0

РФПЛ. 24 тур. «Динамо» — «Арсенал» — 2:1. Химки. «Арена Химки». 31 марта 2018 г.

Футболист тульского «Арсенала» Артем Дзюба ответил на вопросы пресс-службы своей команды. В блиц-интервью форвард выбрал между собой и игроком «Зенита» Антоном Заболотным. 

«Тренеришка или игрочишка? Тренеришка. Какой гол в карьере запомнился больше всего?Первый и сотый. Наверное, первый больше всего. Эмери или Карпин? Следующий вопрос. Дзюба или Заболотный? Без сомнений, Дзюба. Если отдыхать, то? Со мной. Мой кумир по жизни? Нет такого», — ответил Дзюба.

Напомним, 29-летний нападающий перешел из «Зенита» в «Арсенал» зимой на правах аренды, соглашение рассчитано до конца текущего сезона. В марте Артем провел за туляков 4 встречи в Премьер-лиге и забил 4 гола.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Официальный сайт ФК «Арсенал» Тула

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