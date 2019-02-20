Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч. «Манчестер Сити» обыграл «Шальке» на выезде

В первом матче плей-офф 1/8 финала Лиги чемпионов «Шальке» принимал «Манчестер Сити». Встреча завершилась победой «горожан» — 3:2.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

ШАЛЬКЕ (ГЕРМАНИЯ) — МАНЧЕСТЕР СИТИ (АНГЛИЯ) — 2:3 (2:1)

Гельзенкирхен. 20 февраля.

Стадион: «Фельтинс Арена». 54 417 зрителей.

Судья: Карлос Дель Серро Гранде (Испания).

«Шальке»: Ферман, Очипка, Настасич, Сане, Брума, Мендиль (Бургшталлер, 65), Ут (Арит, 87), Калиджури, Сердар, Маккенни (Скрыбски, 78), Бенталеб.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Лапорт, Отаменди, Уокер, Агуэро (Л. Сане, 78), Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне (Зинченко, 87), Сильва (Компани, 70), Силва, Стерлинг.

Голы: 1:0 — Агуэро (18), 1:2 — Бенталеб (38, 45 — с пенальти), 2:2 — Сане (85), 3:2 — Стерлинг (90).

Предупреждения: Отаменди (36), Ут (41), Фернандиньо (43), Сане (73).

Удаление: Отаменди (68).

4 (2) удары (в створ) 17 (7)

10 фолы 7

2 угловые 9

46 % владения мячом 54

В начале матча «Манчестер Сити» прижал «Шальке» на их штрафной, и вскоре давление парней Хосепа Гвардиолы вылилось в гол. Голкипер «горняков» подставил команду, совершив неточный пас на Сильву. Затем испанец отдал голевую передачу на Агуэро в штрафной, и аргентинец прострелил ворота хозяев. После удача отвернулась от «горожан». Арбитр встречи зафиксировал игру рукой Отаменди и назначил пенальти. Его успешно реализовал Бенталеб. Через несколько минут полузащитнику «Шальке» вновь пришлось исполнить 11-метровый. В этот раз хавбек также не подвел свою команду. Но «горожане» не собирались сдаваться. За пять минут до окончания матча Сане успешно реализовал штрафной. И на последней минуте основного времени Стерлинг добил «горняков».

Фото: UEFAcom.ru

Источник: Еженедельник «Футбол»