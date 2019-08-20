Педру Мартинш: «Олимпиакосу» будет сложно против «Краснодара»

Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш поделился ожиданиями от первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Краснодаром». Встреча состоится в Греции завтра, 21 августа.

«Мы должны быть сосредоточены на этой игре. В последние дни мы выполняли большие объемы работы, чтобы подготовиться к встрече с «Краснодаром». Мы должны обострять игру и действовать эффективно, как это было до сегодняшнего дня в домашних матчах. Наша родная земля и болельщики — главное оружие «Олимпиакоса».

«Краснодар» — команда, которая умеет атаковать и может быть результативной. Соперник знает, как доминировать на поле. «Краснодар» хорошо организован, в составе команды выступают известные нам игроки, но «Краснодар» силен качеством всей команды, а не отдельных футболистов. Нам будет непросто», — заявил португальский специалист.

49-летний тренер возглавил греческий клуб 9 апреля прошлого года, сменив на посту Оскара Гарсию.

Фото: твиттер клуба «Олимпиакос»

Источник: официальный сайт «Олимпиакоса»