Начало игры сборной Англии покажут в черно-белом цвете в честь борьбы с расизмом

Автор: Михаил Серебряков 0

Чемпионат мира по футболу. Матч за третье место. Бельгия — Англия — 2:0. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург». 14 июля 2018 г.

Товарищеский матч между сборными Англии и Швейцарии будет частично показан на телевидении в непривычном для зрителей формате. Игра состоится сегодня.

Начало встречи – первые 25 секунд – покажут с черно-белой картинкой в честь 25-летия организации Kick It Out, которая начала свою деятельность в 1993 году и широко известна по борьбе с расизмом в спорте.

Такую акцию организует британский телеканал Sky Sports.

Матч Англия – Швейцария состоится на домашнем стадионе «Лестер Сити» «Кинг Пауэр Стэдиум».

Фото: Сергей Дроняев
Источник: The Telegraph

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