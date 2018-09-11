Начало игры сборной Англии покажут в черно-белом цвете в честь борьбы с расизмом

Товарищеский матч между сборными Англии и Швейцарии будет частично показан на телевидении в непривычном для зрителей формате. Игра состоится сегодня.

Начало встречи – первые 25 секунд – покажут с черно-белой картинкой в честь 25-летия организации Kick It Out, которая начала свою деятельность в 1993 году и широко известна по борьбе с расизмом в спорте.

Такую акцию организует британский телеканал Sky Sports.

Матч Англия – Швейцария состоится на домашнем стадионе «Лестер Сити» «Кинг Пауэр Стэдиум».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: The Telegraph