«Локомотив» и «Шальке» согласовали трансфер форварда Бреля Эмболо

Нападающий «Шальке» Брель Эмболо может продолжить карьеру в России. «Локомотив»согласовал с немецким клубом условия трансфера 21-летнего футболиста сборной Швейцарии.

В прошлом сезоне Эмболо провел 21 матч за «Шальке» в чемпионате Германии и забил 3 гола.

Эмболо в составе сборной Швейцарии на ЧМ-2018 сыграл 4 матча и сделал одну результативную передачу.

Ранее из «Шальке» в «Локомотив» перешел защитник Бенедикт Хеведес. Спортивным директором москвичей является Эрик Штоффельсхаус, который ранее работал в Гельзенкирхене.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Matin