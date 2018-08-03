«Локомотив» и «Шальке» согласовали трансфер форварда Бреля Эмболо

Автор: Михаил Серебряков 0

Бреель Эмболо

Нападающий «Шальке» Брель Эмболо может продолжить карьеру в России. «Локомотив»согласовал с немецким клубом условия трансфера 21-летнего футболиста сборной Швейцарии.

В прошлом сезоне Эмболо провел 21 матч за «Шальке» в чемпионате Германии и забил 3 гола.

Эмболо в составе сборной Швейцарии на ЧМ-2018 сыграл 4 матча и сделал одну результативную передачу.

Ранее из «Шальке» в «Локомотив» перешел защитник Бенедикт Хеведес. Спортивным директором москвичей является Эрик Штоффельсхаус, который ранее работал в Гельзенкирхене.

Фото: Global Look Press
Источник: Le Matin

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Бенедикт Хеведес пройдет медосмотр в «Локомотиве» до вторника. О трансфере могут объявить завтра

Бенедикт Хеведес

Бенедикт Хеведес официально перешел в «Локомотив»

Криштиану Роналду перешел в «Ювентус», сборная Франции вышла в финал ЧМ-2018, Фернандо Торрес продолжит карьеру в Японии. Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 