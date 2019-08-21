Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Первый матч. «Краснодар» крупно уступил «Олимпиакосу» в Греции

«Краснодар» встречался с греческим «Олипиакосом» в Пиреях. Российский клуб проиграл матч с разгромным счетом.

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд. Первый матч.

ОЛИМПИАКОС (ГРЕЦИЯ) — КРАСНОДАР (РОССИЯ) — 4:0 (1:0)

Пиреи. 21 августа.

Стадион: «Георгиос Караискакис».

Судья: Карлос дель Серро Гранде (Испания).

«Олимпиакос»: Жозе Са, Цимикас, Семеду, Мериа, Элабдуллауи, Гильерме, Бухалакис, Мазурас (Ранджелович, 75), Вальбуэна (Камара, 87), Поденсе (Торосидис, 90), Герреро.

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Фьолусон, Спайич, Петров, Вильена, Камболов, Намли (Сулейманов, 57), Кабелла (Ольссон, 26), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 69).

Голы: 1:0 — Герреро (30), 2:0 – Ранджелович (78), 3:0 – Ранджелович (86), 4:0 – Поденсе (89).

Предупреждение: Ранджелович (86).

20 (8) удары (в створ) 7 (1)

15 фолы 9

1 офсайды 1

7 угловые 1

57 % владения мячом 43

В первом тайме команды много боролись за мяч. Греческий клуб постепенно завладел инициативой и стал активно атаковать ворота Сафонова. «Олимпиакос» повел в счете по истечении 30 минут. Герреро получил пас от Мазураса и точно пробил. «Краснодар» ответил ударом Берга, но мяч угодил в штангу. Во второй половине встречи швед еще раз пробил по воротам Жозе Са, но удару не хватило точности. В ответной атаке «Олимпиакоса» пас Вальбуэна вывел Поденсе на рандеву с Сафоновым, но португалец пробил выше ворот. В конце игры греческий клуб забил еще три мяча. Дубль оформил автором серб Ранджелович, а точку в игре поставил Поденсе.

Фото: твиттер клуба «Олимпиакос»

Источник: Еженедельник «Футбол»