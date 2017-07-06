Мехмет Шолль отказался обсуждать допинг на КК-2017 и был отстранен от эфира

Автор: Алена Груздева 0

Экс-игрок «Баварии» и журналист Мехмет Шолль лишился возможности работать на Кубке конфедераций, когда решил не обсуждать допинг в контексте российских спортсменов. От работы репортера отстранил известный немецкий телеканал.

На турнире Мехмет Шолль работал студийным экспертом. У бывшего спортсмена и телеканала ARD возник конфликт, когда Шолль предпочел обсуждать только игру сборной Германии, не высказываясь по поводу допингового скандала в российском футболе. По информации немецких СМИ, ARD должен был выпустить обширный материал на эту тему перед полуфинальным матчем Португалия — Чили. Планировалось, что Мехмет Шолль будет комментировать встречу для немецкой аудитории, но из-за своей позиции экс-футболист был отстранен от эфира.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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