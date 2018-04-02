«Атлетико» повторил рекорд 30-летней давности

Автор: Тимофей Поршнев 0

Atletico

«Атлетико» повторил старый испанский рекорд. Все благодаря надежной обороне.

«Атлетико» на своем поле выиграл у «Депортиво» в матче 30-го тура примеры (1:0).

Таким образом, «матрасники» повторили рекорд «Вальядолида», который в сезоне-1987/88 пропустил всего 4 гола в первых 15 домашних матчах чемпионата.

«Атлетико» в этом сезоне в чемпионате Испании дома пропустил только от «Барселоны» (1:1), «Вильярреала» (1:1), «Реала Сосьедад» (2:1) и «Жироны» (1:1).

Клуб из Мадрида одержал 11 побед с минимальной разницей в счете – больше всех в примере в этом сезоне.

Напомним, что команда Диего Симеоне, набрав 67 очков, занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков за 8 туров до конца.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Педро Мартина

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

League Europe

Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы: ЦСКА сыграет с «Арсеналом»

Антуан Гризманн

Президент «Атлетико» отрицает возможный уход Антуана Гризманна

Гризманн

«Атлетико» и «Барселона» заключили джентльменский договор по Гризманну

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 