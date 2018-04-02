«Атлетико» повторил рекорд 30-летней давности

«Атлетико» повторил старый испанский рекорд. Все благодаря надежной обороне.

«Атлетико» на своем поле выиграл у «Депортиво» в матче 30-го тура примеры (1:0).

Таким образом, «матрасники» повторили рекорд «Вальядолида», который в сезоне-1987/88 пропустил всего 4 гола в первых 15 домашних матчах чемпионата.

«Атлетико» в этом сезоне в чемпионате Испании дома пропустил только от «Барселоны» (1:1), «Вильярреала» (1:1), «Реала Сосьедад» (2:1) и «Жироны» (1:1).

Клуб из Мадрида одержал 11 побед с минимальной разницей в счете – больше всех в примере в этом сезоне.

Напомним, что команда Диего Симеоне, набрав 67 очков, занимает второе место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 9 очков за 8 туров до конца.

Últimos equipos que recibieron sólo 4 goles en sus primeros 15 partidos en casa en una Liga de Primera:

Valladolid en 1987-88

Atlético en 2017-18 — Pedro Martin (@pedritonumeros) April 1, 2018

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Педро Мартина