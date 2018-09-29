Адвокаты Роналду подадут в суд на Spiegel, опубликовавший заявление американки с обвинением в изнасиловании

Автор: Поршнев Тимофей 0

Роналду

Адвокаты форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду подадут в суд на немецкое издание Der Spiegel. Оно опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги с обвинениями в изнасиловании в адрес игрока. 

34-летняя женщина обвинила Роналду в изнасиловании. Инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Роналду, как утверждает Майорга, позже выплатил ей за молчание 375 тысяч долларов. Она впервые высказывается публично насчет этой темы.

Адвокат Роналду Кристиан Шерц заявил, что данное заявление является «недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни» и он будет добиваться обеспечения правовой защиты своего клиента.

Фото: Global Look Press
Источник: Reuters

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