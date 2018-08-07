Мохамед Салах о вождении в Англии: «Поначалу приходилось тяжело, было несколько инцидентов»

Автор: Михаил Серебряков 0

Мохамед салах

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился своими впечатлениями о вождении в Англии. Признавшись, что поначалу у него возникали с этим трудности.

«Первые несколько недель приходилось тяжело, было несколько инцидентов, когда я выезжал на тротуар. Но со временем все наладилось.

Какой индивидуальной награде по итогам сезона я рад больше всего? Безусловно, «Золотой бутсе» АПЛ. Я усердно работал и хотел забивать в каждом матче.

К тому же мне пришлось бороться с такими выдающимися игроками, как Серхио Агуэро и Харри Кейн», – сказал Салах.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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