Гильермо Очоа близок к переходу в «Наполи»

«Наполи» близок к подписанию контракта с голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа. Неаполитанцы вновь вернулись к кандидатуре 33-летнего вратаря «Стандарта» после того, как новичок команды Алекс Мерет получил травму.

По данным СМИ, Очоа является теперь первым в списке возможных кандидатов на усиление вратарской позиции.

Во время межсезонья «Наполи» покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешел в «Милан». Очоа был основным голкипером сборной Мексики на двух последних чемпионатах мира. Мексиканцы в обоих случаях выходили в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Очоа входит в сферу интересов «Наполи», но не является приоритетным вариантом итальянского клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: La Repubblica