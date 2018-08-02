Гильермо Очоа близок к переходу в «Наполи»

Автор: Михаил Серебряков 0

Очоа

«Наполи» близок к подписанию контракта с голкипером сборной Мексики Гильермо Очоа. Неаполитанцы вновь вернулись к кандидатуре 33-летнего вратаря «Стандарта» после того, как новичок команды Алекс Мерет получил травму.

По данным СМИ, Очоа является теперь первым в списке возможных кандидатов на усиление вратарской позиции.

Во время межсезонья «Наполи» покинул основной вратарь Пепе Рейна, который перешел в «Милан». Очоа был основным голкипером сборной Мексики на двух последних чемпионатах мира. Мексиканцы в обоих случаях выходили в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что Очоа входит в сферу интересов «Наполи», но не является приоритетным вариантом итальянского клуба.

Фото: Global Look Press
Источник:  La Repubblica

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