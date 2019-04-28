Венгер может возглавить один из ведущих клубов Франции

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил возможность снова поработать во Франции. Ранее он уже стоял во главе французских клубов «Нанси» и «Монаком».

По информации Французских СМИ, президент клуба «Лион» Жан-Мишель Олас очень хотят видеть Венгера во главе команды, ему уже направлено соответствующее предложение. Нынешний главный тренер львов Брюно Женезьо покинет клуб по окончании сезона.

Сам Венгер уже ни раз заявлял о том, что хочет вернуться к работе и готов к рассмотрению, как работы в сборных, так и клубах. Напоминаем, что французский специалист без работы уже лета 2018 года с момента ухода из «Арсенала».

Фото: Global Look Press

Источник: L’Equipe