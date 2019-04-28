Венгер может возглавить один из ведущих клубов Франции

Автор: Никола Косич 0

Венгер

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер получил возможность снова поработать во Франции. Ранее он уже стоял во главе французских клубов «Нанси» и «Монаком».

По информации Французских СМИ,  президент клуба «Лион» Жан-Мишель Олас очень хотят видеть Венгера во главе команды, ему уже направлено соответствующее предложение. Нынешний главный тренер львов Брюно Женезьо покинет клуб по окончании сезона.

Сам Венгер уже ни раз заявлял о том, что хочет вернуться к работе и готов к рассмотрению, как работы в сборных, так и клубах. Напоминаем, что французский специалист без работы уже лета 2018 года с момента ухода из «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник: L’Equipe

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Арбитражный суд удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу ФФП

«Реал» предложит 280 млн евро за Килиана Мбаппе

«Арсенал» включился в борьбу за Андера Эрреру

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 