Ситуация с переходом Адриена Рабьо в «Барселону» может разрешиться в четверг

Автор: Тимофей Поршнев 0

Rabiot

Хавбек Адриен Рабьо все еще может перейти в «Барселону». Представители игрока встретятся с руководством «ПСЖ».

Руководство «Барсы» полагает, что сделало все для этого трансфера. Теперь дело за Рабьо, вопрос в том, смогут ли его представители убедить «ПСЖ» отпустить игрока.

Если до конца недели сторона 23-летнего футболиста не договорится с парижским клубом о трансфере, то «Барселона» будет искать другие варианты усиления полузащиты.

Встреча представителей Рабьо с руководством «ПСЖ» состоится послезавтра, 2 августа, и должна стать решающей.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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