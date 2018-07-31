Ситуация с переходом Адриена Рабьо в «Барселону» может разрешиться в четверг

Хавбек Адриен Рабьо все еще может перейти в «Барселону». Представители игрока встретятся с руководством «ПСЖ».

Руководство «Барсы» полагает, что сделало все для этого трансфера. Теперь дело за Рабьо, вопрос в том, смогут ли его представители убедить «ПСЖ» отпустить игрока.

Если до конца недели сторона 23-летнего футболиста не договорится с парижским клубом о трансфере, то «Барселона» будет искать другие варианты усиления полузащиты.

Встреча представителей Рабьо с руководством «ПСЖ» состоится послезавтра, 2 августа, и должна стать решающей.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es