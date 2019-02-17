Дом Кевина-Принса Боатенга обокрали

Воры обокрали дом полузащитника «Барселоны» Кевина-Принса Боатенга. Это случилось, когда игрок находился на матче с «Вальядолидом».

По информации источника, злоумышленники проникли в дом футболиста и вынесли из него драгоценности. Ущерб, нанесенный хавбеку, оценивается в 300 тыс. евро. В это время Боатенг находился на матче 24-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (1:0).

Напомним, что полузащитник перешел в каталонский клуб на правах аренды в 2019 году. В нынешнем сезоне Примеры он провел только один матч.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo