Сборная России завоевала бронзовые медали МЧМ-2019

Молодежная сборная России по хоккею обыграла в полуфинале чемпионата мира Швейцарию (5:2). Команда Валерия Брагина стала бронзовым призером турнира.

Хет-триком в составе победителей отметился Кирилл Слепец. Также по шайбе забили Никита Шашков и Клим Костин. За сборную Швейцарии отличились Валентин Нуссбаумер и Янник Брюшвайлер.

HIGHLIGHTS: The Swiss never gave up after an early Russian lead but the Russians cruised to a 5-2 victory and claim #WorldJuniors bronze! @russiahockey @russiahockey_en @SwissIceHockey

