Хосеп Гвардиола: «Старт Сульшера в «МЮ» лучше, чем мой в «Ман Сити»

Автор: Дарья Григорьева 0

Сульшер

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал работу Оле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед». Он высоко оценил норвежского специалиста. 

«Его старт в «Манчестер Юнайтед» намного лучше, чем мой в «Манчестер Сити». Я проиграл свой первый матч (товарищеская встреча против «Баварии» – прим.), а второй сыграл вничью. Сульшер одержал победу во всех встречах. Он молодой тренер, который достигает невероятных результатов. Я видел несколько минут матча «Манчестер Юнайтед», они здорово играли» — заявил Гвардиола.

Напомним, что 18 декабря «красные дьяволы» уволили с поста главного тренера Жозе Моуринью. Португальца сменил норвежский специалист. Команда под руководством Сульшера в нынешнем сезоне АПЛ занимает шестое место с 38 очками.

Фото: Global Look Press
Источник: FourFourTwo

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