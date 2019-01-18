«Челси» старается сохранить Каллума Хадсона-Одои

Автор: Дарья Григорьева 0

«Челси» старается сохранить полузащитника Каллума Хадсона-Одои. «Синие» нашли возможный способ, как оставить игрока в команде.

Лондонский клуб намерен предложить хавбеку зарплату в 79 тыс. евро в неделю.

Ранее была информация, что «аристократы» пытались уговорить футболиста остаться в команде и продлить контракт. Нынешнее соглашение Хадсона-Одои и клуба действует до 2020 года. Но полузащитник близок к переходу в «Баварию».

Предполагается, что, если англичанин не согласится на условия «Челси», то «синие» пойдут на сделку с мюнхенским клубом.

Напомним, что хавбек провел в нынешнем сезоне АПЛ только два матча.

Фото: Global Look Press
Источник:  Daily Mail

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