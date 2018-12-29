Сарри против ухода Фабрегаса из «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию, связанную с возможным уходом из команды полузащитника Сеска Фабрегаса. Специалист не хотел бы терять этого игрока.

«Уход Сеска станет настоящей проблемой. Я хотел бы, чтобы он остался в «Челси», но окончательное решение будет принимать футболист и клуб. Если Фабрегас решит уйти, «Челси» придется приобрести другого полузащитника, а это не так просто, потому что Сеск — важная часть команды. Сложно найти футболиста с такими характеристиками, как у Фабрегаса», — признался Сарри.

Напомним, что хавбек перешел в «Челси» в 2014 году. В нынешнем сезоне АПЛ за «синих» он провел только пять игр.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com (EN)