Сарри против ухода Фабрегаса из «Челси»

Автор: Дарья Григорьева 0

Фабрегас

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал ситуацию, связанную с возможным уходом из команды полузащитника Сеска Фабрегаса. Специалист не хотел бы терять этого игрока.  

«Уход Сеска станет настоящей проблемой. Я хотел бы, чтобы он остался в «Челси», но окончательное решение будет принимать футболист и клуб. Если Фабрегас решит уйти, «Челси» придется приобрести другого полузащитника, а это не так просто, потому что Сеск —  важная часть команды. Сложно найти футболиста с такими характеристиками, как у Фабрегаса», — признался Сарри.

Напомним, что хавбек перешел в «Челси» в 2014 году. В нынешнем сезоне АПЛ за «синих» он провел только пять игр.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com (EN)

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