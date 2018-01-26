Ахмед Муса в скором времени подпишет соглашение с ЦСКА

Полузащитник «Лестера» Ахмед Муса близок к смене клуба. Нигериец с большой долей вероятности вернется в РФПЛ.

По данным СМИ, ЦСКА завершает переговоры с футболистом по поводу подписания контракта. Ранее агент Ахмеда заявлял, что красно-синие готовы арендовать 25-летнего игрока этой зимой. Как известно, в текущем розыгрыше АПЛ хавбек ни разу не играл за «лис».

Напомним, в составе «армейцев» африканец выступал в 2012-2016 годах. За этот период Муса стал 3-кратным чемпионом России, 2-кратным победителем Суперкубка страны и обладателем национального Кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН