«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Автор: Дарья Григорьева 0

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Венкер продолжит карьеру в чемпионате Франции. «Монако» объявил о переходе игрока.

«Монегаски» арендовали хавбека у «Антальяспора» до конца сезона.

Ранее была информация, что трансфер сорвался из-за того, что француз не прошел медосмотр. Предполагается, врачи выявили у футболиста повреждение голени левой ноги. Но в итоге клуб пересмотрел свое решение.

Напомним, Вильям Венкер в этом сезоне чемпионата Турции провел семь матчей и не отметился результативными действиями. За московское «Динамо» он выступал с 2014 по 2015 год.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Монако»

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