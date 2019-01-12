«Монако» объявил об аренде экс-игрока «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Вильям Венкер продолжит карьеру в чемпионате Франции. «Монако» объявил о переходе игрока.

«Монегаски» арендовали хавбека у «Антальяспора» до конца сезона.

Ранее была информация, что трансфер сорвался из-за того, что француз не прошел медосмотр. Предполагается, врачи выявили у футболиста повреждение голени левой ноги. Но в итоге клуб пересмотрел свое решение.

Напомним, Вильям Венкер в этом сезоне чемпионата Турции провел семь матчей и не отметился результативными действиями. За московское «Динамо» он выступал с 2014 по 2015 год.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Монако»