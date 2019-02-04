Марио Балотелли пока не намерен возвращаться в Италию

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли заявил, что не рассматривал варианты с возвращением в чемпионат Италии. У игрока на то есть своя причина.

«Не думал о возвращении в Италию в эти месяцы. В Серии А слишком много тактики, и она мне кажется немного скучной. Но я не отрицаю, что хотел бы завершить карьеру в «Брешии», — сказал футболист.

Напомним, что итальянец перешел в «Марсель» в январе этого года. В чемпионате Франции за прованский клуб он провел два матча и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports