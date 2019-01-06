Жорди Альба может сменить клубную прописку

Защитник «Барселоны» Жорди Альба может перебраться в чемпионат Италии. Футболист попал в сферу интересов «Ювентуса».

По сообщениям источника, туринский клуб хочет переманить к себе игрока в летнее трансферное окно.

Кроме того Альба не достиг договоренности с «сине-гранатовыми» о продлении контракта. Нынешнее соглашение испанца с каталонской командой рассчитано до конца сезона-2019/20.

Напомним, что защитник выступает за «Барселону» с 2012 года. В этом сезоне в чемпионате Испании он провел за каталонский клуб 17 игр, забил один мяч и отметился шестью голевыми передачами.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport