«Шахтер» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому

«Зенит» интересуется защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким. Клубы продолжают вести переговоры по трансферу игрока.
По данным источника, «горняки» намерены попросить у петербургской команды 12 млн евро за переход футболиста. Кроме того, «Шахтер» хочет прописать в контракте 3 млн евро в качестве бонусов.
Ранее была информация, что «Зенит» предложил за трансфер Ракицкого 10 млн евро.
За украинскую команду защитник провел 11 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: «Динамомания»