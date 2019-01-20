«Шахтер» попросил «Зенит» улучшить предложение по Ракицкому

«Зенит» интересуется защитником «Шахтера» Ярославом Ракицким. Клубы продолжают вести переговоры по трансферу игрока.

По данным источника, «горняки» намерены попросить у петербургской команды 12 млн евро за переход футболиста. Кроме того, «Шахтер» хочет прописать в контракте 3 млн евро в качестве бонусов.

Ранее была информация, что «Зенит» предложил за трансфер Ракицкого 10 млн евро.

За украинскую команду защитник провел 11 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Динамомания»